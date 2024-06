Leerstehende Filmproduktionshalle in Babelsberg in Brand

Potsdam - Eine leerstehende Filmproduktionshalle in den Filmstudios in Babelsberg hat am Mittwoch Feuer gefangen. Auf einer Fläche von bis zu 200 Quadratmetern brenne das Dach, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer sei zwar unter Kontrolle, allerdings noch nicht vollständig gelöscht, hieß es am Nachmittag. Die Halle erstreckt sich auf eine Gesamtfläche von 40 mal 160 Metern. Unmittelbar nach Ausbruch des Brandes waren Menschen im Umkreis über eine Warnapp alarmiert worden. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit 39 Einsatzkräften vor Ort.