Leerstehende Restaurant in Crimmitschau abgebrannt

Crimmitschau/Zwickau - In der Nacht zu Mittwoch hat ein leerstehendes Restaurant in Crimmitschau (Kreis Zwickau) gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache nach Mitternacht ausgebrochen. Anwohner hatten den Rauch bemerkt. Der Feuerwehr habe verhindern können, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen, hieß es. Zum Zustand des Gebäudes konnten die Polizei keine Angaben machen. Es sei aber erheblicher Sachschaden entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.