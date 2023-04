Frankfurt (Oder) - Wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs steht ab dem 24. Mai ein Lehrer vor dem Landgericht Frankfurt (Oder). Es geht laut Staatsanwaltschaft um insgesamt 29 Handlungen und eine Körperverletzung zwischen August 2018 und März 2022. Der Lehrer soll demnach Schülerinnen der Grundschule in einigen Fällen auf seinen Schoß gezogen und bei mehreren Gelegenheiten unter dem T-Shirt an Brust, Rücken und Bauch gestreichelt haben. Zudem habe er eine der Schülerinnen in der Lehrerumkleide im Intimbereich berührt und beim Sportunterricht mehrere Schülerinnen ans Gesäß gefasst. Während des Unterrichts soll der Mann zudem einen Schüler derart fest im Nacken gepackt haben, dass dieser Schmerzen gehabt habe. Gegen den Lehrer wurde ein vorläufiges Berufsverbot verhängt. Das Landgericht hat insgesamt acht Verhandlungstage angesetzt.