Halle - Rund 1500 Menschen haben nach Gewerkschaftsangaben in Halle für eine bessere Bildungspolitik in Sachsen-Anhalt demonstriert. Auf Transparenten hieß es unter anderem: „Hände weg von unserer Arbeitszeit“ oder „Gegen die Ignoranz“. Das Land habe es seit Jahren versäumt, den Mangel an Lehrerinnen und Lehrern zu beseitigen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Dienstag. „Wir wollen die bestmögliche Qualität für alle Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt“, sagte ein junger Lehrer.

Die von der Regierung jetzt angeordnete Arbeitszeiterhöhung löse das Problem des Lehrermangels und Unterrichtsausfalls nicht. Im Gegenteil, es werde auf dem Rücken der ohnehin überlasteten Lehrkräfte ausgetragen. Es sei auch zu befürchten, dass junge Menschen nicht in Sachsen-Anhalt Lehramt studieren oder danach bleiben wollen, sagte der GEW-Sprecher.

Mit Trillerpfeifen und Plakaten hatten auch am Montag Lehrkräfte in Magdeburg dagegen demonstriert, dass sie voraussichtlich ab Mitte März eine Stunde pro Woche länger vor den Klassen stehen sollen. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) sagte jüngst, Sachsen-Anhalts Lehrkräfte erreichten mit der wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung nun bundesweiten Durchschnitt.

Die zusätzliche Stunde pro Woche wird entweder vergütet oder kann auf einem Arbeitszeitkonto angespart werden. Von der Arbeitszeiterhöhung ausgenommen sind laut Feußner rund 2000 Lehrkräfte ab 62 Jahren sowie Behinderte ab einem Grad von 50 Prozent und befristet angestellte Lehrkräfte.