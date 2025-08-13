Mehr Schüler, mehr Aufgaben – und weiterhin zu wenig Personal: Obwohl die Zahl der Lehrkräfte steigt, bleibt die Lage an Niedersachsens Schulen angespannt.

Hannover - Niedersachsens Schulen werden auch im neuen Schuljahr noch viele Lehrkräfte fehlen. „Nie zuvor hatten wir so viel Personal an unseren Schulen. Und dennoch ist der Fachkräftemangel längst nicht gebannt“, sagte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne).

Zwar stellt das Land in diesem Jahr voraussichtlich 772 mehr Lehrkräfte ein als aus dem Dienst ausscheiden. Allerdings wächst auch die Zahl der Schülerinnen und Schüler. Zudem stehen die Schulen vor wachsenden Aufgaben wie dem Ausbau der Ganztagsbetreuung, einem hohen Bedarf an Deutsch als Zweitsprache sowie Integration und Inklusion.

Alle angehenden Lehrer sollen eingestellt werden

Im Schuljahr 2025/26 rechnet das Land mit rund 898.000 Schülern, das sind rund 16.000 mehr als im Vorjahr. Bis 2034 wird ein Anstieg auf mehr als eine Million prognostiziert. Erst danach werde sich der Geburtenrückgang derart auswirken, dass die Schülerzahl wieder sinken könnte, so das Ministerium. Am kommenden Samstag werden rund 82.000 Jungen und Mädchen eingeschult, etwa 900 mehr als im Vorjahr.

Für neue Lehrkräfte hat das Land zum Start des Schuljahrs 1.600 Stellen ausgeschrieben. Davon sind bislang 1.414 besetzt worden. 2026 soll es weitere 1.350 neue Einstellungsmöglichkeiten geben. Alle Absolventinnen und Absolventen sollen so ein Angebot erhalten können.

Die Unterrichtsversorgung, die angibt, ob es für den Unterricht genügend Lehrkräfte gibt, stagnierte zuletzt bei einem Wert von 96,9 Prozent.