Leiche aus Wasser am Leipziger Elsterwehr geborgen

Leipzig - Am Elsterwehr in Leipzig ist am Donnerstagmorgen eine Leiche entdeckt worden. Die Feuerwehr barg die leblose Person aus dem Wasser des Elsterflutgrabens, bei der nur noch der Tod festgestellt werden konnte, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatten Mitarbeiter der Flussmeisterei den Körper entdeckt. Der Polizei liegen Hinweise auf die Identität der Person vor, die zunächst geprüft werden mussten. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Leichnam der Rechtsmedizin übergeben.