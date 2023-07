Halle - Im Eselsbrunnen am Alten Markt in Halle wurde am frühen Sonntagmorgen ein Toter gefunden. Nach Angaben der Polizei ist bislang noch nicht geklärt, warum der Mann gestorben ist. Auch sei seine Identität bislang nicht abschließend geklärt. Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Der Eselsbrunnen ist in der Altstadt von Halle. Er wurde Anfang des 20. Jahrhunderts im Jugendstil erbaut und liegt zwischen dem Marktplatz und den Franckeschen Stiftungen.