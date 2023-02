Leiche im Weißen See in Berlin-Pankow gefunden

Berlin - Im Weißen See in Berlin-Pankow ist am Montag eine Leiche gefunden worden. Die Kriminalpolizei sei für Ermittlungen vor Ort, teilte die Polizei am Abend mit. Für weitere Angaben sei es derzeit noch zu früh. Zuerst hatte die „Berliner Morgenpost“ über den Fund berichtet.