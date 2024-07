Nordhausen - Nach einem Leichenfund in einem abgebrannten Auto nahe Nordhausen ermittelt die Polizei. Das brennende Auto habe auf einem Feldweg in der Nähe von Werther, einem Ortsteil von Nordhausen, gestanden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Bei der Leitstelle seien dazu mehrere Anrufe eingegangen. Nach den Löscharbeiten hätten Feuerwehrleute den verkohlten Leichnam in dem Fahrzeug gefunden. Die Identität sei bislang ungeklärt, dazu sei eine rechtsmedizinische Untersuchung nötig. Das Autowrack wurde sichergestellt. Ermittelt wird laut Polizei in „diverse Richtungen“. Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet.