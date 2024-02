Halle - Die Polizei hat die Identität der männlichen Leiche, die am Dienstag in der Nähe der Straßenbahnschienen in Halle-Kröllwitz gefunden wurde, geklärt. Es handelte sich um einen 61 Jahre alten Mann, der sich in Halle aufgehalten hatte, wie die Polizei Halle am Donnerstag mitteilte. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Die Beamten ermitteln demnach weiter zur Todesursache.