Leiche mit Kopfverletzungen in Berlin-Köpenick gefunden

Berlin - Einsatzkräfte haben am Samstagvormittag einen toten Mann mit Kopfverletzungen aus dem Fluss Wuhle in Berlin-Köpenick geborgen. Bei dem Leichnam soll es sich um einen 43 Jahre alten Mann handeln, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Die Verletzungen deuten laut Polizei auf ein Gewaltverbrechen hin.

In der Nähe fanden die Beamten außerdem eine Blutlache auf einem Gehweg, wie es hieß. Um wessen Blut es sich dabei handelt, sei Bestandteil der Ermittlungen. Ein Passant hatte den Toten demnach am Morgen im Wasser liegend gefunden. Die Mordkommission des Landeskriminalamts ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Die Leiche sollte noch am selben Tag obduziert werden.