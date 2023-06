Halberstadt - In einer Dachgeschosswohnung in Halberstadt (Landkreis Harz) ist nach einem Brand in der Nacht zu Dienstag eine Leiche entdeckt worden. Die Leiche wurde bislang nicht identifiziert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ursache für das Feuer in einem Mehrfamilienhaus war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen, sagte ein Sprecher. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.