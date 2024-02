Halle - In Halle ist am Dienstagvormittag die Leiche eines Mannes in der Nähe der Straßenbahnschienen gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, handelt es sich um einen älteren Mann. Die Ermittlungen zur Todesursache dauerten noch an. Die Leiche sei im Bereich einer Grünfläche in Halle-Kröllwitz gefunden und durch die Leitstelle der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) gemeldet worden. Aufgrund des Polizeieinsatzes kam es kurzzeitig zu Verspätungen und Fahrtausfällen bei der Straßenbahn.