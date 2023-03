Merseburg - Ein 56-jähriger Mann ist in Merseburg (Saalekreis) tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Das teilte die Polizei in Halle am Donnerstag mit. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann durch „Fremdeinwirkung“ gestorben sei. Nun werde wegen Totschlags ermittelt.

Der Mann war den Angaben zufolge vor dem Fund am Dienstag mehrere Tage nicht gesehen worden. Wer den Leichnam letztlich gefunden hat sowie weitere Fragen, wollte die Polizei aus Ermittlungsgründen nicht beantworten.