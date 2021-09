Leichter Aufwärtstrend im hessischen Tourismus hält an

Wiesbaden - In der von der Pandemie gebeutelten Tourismusbranche in Hessen hält der leichte Aufwärtstrend an. Im Juli zählten die Beherbergungsbetriebe 18 Prozent mehr Gäste und 14 Prozent mehr Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Inlandsgäste habe dabei um 17 Prozent und die Auslandsnachfrage um 27 Prozent zugenommen.

In den Beherbergungsbetrieben wurden 867 500 Gäste und 2,23 Millionen Übernachtungen gemeldet. Die stärksten Zuwächse bei den Übernachtungszahlen gab es in Frankfurt (plus 44 Prozent), Darmstadt (plus 31) und Wiesbaden (plus 29). Rückgänge gab es dagegen im Rheingau-Taunus-Kreis (minus sieben Prozent) sowie den Landkreisen Offenbach (minus vier) und Waldeck-Frankenberg (minus drei).