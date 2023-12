Erfurt - Thüringen hat im dritten Quartal mehr Waren nach Brasilien, Großbritannien und in die Ukraine exportiert. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt vorlegte. Danach stiegen die Thüringer Lieferungen ins Ausland im dritten Quartal insgesamt verhalten um 1,4 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro. Rückläufig seien die Exporte in die USA gewesen mit einem Minus von 7,4 Prozent.

Importiert wurden Waren im Wert von 4,3 Milliarden Euro - ein Minus von 11,6 Prozent gegenüber dem dritten Vierteljahr 2022. Mit einem Rückgang von 292,2 Millionen Euro oder 19,9 Prozent sank vor allem die Einfuhren aus China deutlich. Nach den Berechnungen gingen Thüringens Importe erstmals seit längere Zeit zurück - zuvor seien sie zehn Quartale in Folge gestiegen. Die Entwicklungen sei auch von den Ein- und Ausfuhrpreisen beeinflusst worden.