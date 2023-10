Leipzig - Beim bundesweiten Stadtradeln-Wettbewerb hat Leipzig in diesem Jahr Platz 3 hinter Berlin und der Region Hannover belegt. So gut habe die Messestadt bisher noch nie abgeschnitten, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die rund 18.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien vom 1. bis 21. September mehr als 3,5 Millionen Kilometer geradelt. Voriges Jahr war Leipzig mit 2,4 Kilometern auf Platz 6 gelandet.

Bei der bundesweiten Kampagne geht es darum, möglichst viele Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad zu bewegen. Die im Aktionszeitraum geradelten Kilometer werden online oder per App erfasst. Mehr als 2800 Kommunen beteiligen sich inzwischen am Stadtradeln. Leipzig macht seit 2009 regelmäßig mit.