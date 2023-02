Leipzig/Dresden - Wegen einer gravierenden IT-Panne bei der Lufthansa sind am Mittwoch auch in Leipzig/Halle und Dresden Flüge ausgefallen. Betroffen waren mehrere Verbindungen von und nach Frankfurt, wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG sagte. Die Lufthansa kämpft mit einem Ausfall der IT-Systeme. Wie viele In- und Auslandsflüge insgesamt betroffen sind, ist noch unklar.