Der 9. Oktober 1989 in Leipzig gilt als entscheidend für die friedliche Revolution in der DDR. Zum Gedenken wird Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet.

Leipzig - Mit einem Festakt und einem Lichtfest erinnert Leipzig an diesem Mittwoch an den 9. Oktober 1989 - einen Meilenstein der friedlichen Revolution in der DDR. Damals waren mindestens 70.000 Menschen demonstrierend über den Leipziger Innenstadtring gezogen. Einen Monat später fiel die Berliner Mauer.

Zum Gedenken am 35. Jahrestag der friedlichen Revolution wird Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Festakt im Gewandhaus erwartet. Der SPD-Politiker wird die traditionelle Rede zur Demokratie halten. Danach schließt sich ein Friedensgebet in der Nikolaikirche an, und am Abend findet auf dem Ring ein Lichtfest mit Installationen, Musik und Kerzen statt.