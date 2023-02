Leipzig - RB Leipzig geht ohne Edeltechniker Emil Forsberg in das Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin. Der schwedische Nationalspieler sitzt am Samstagabend wie schon zuletzt in Köln zunächst auf der Bank. Der 31-Jährige fiel erneut der Taktik von Trainer Marco Rose zum Opfer, der in der Abwehr wie beim 0:0 vor einer Woche eine Dreierkette vorsieht. Auf der linken Bahn ersetzt der als Kapitän auflaufende Marcel Halstenberg David Raum. Bei Abwehrchef Willi Orban reicht es nach seiner Stammzellenspende am Mittwoch nicht für einen Einsatz von Beginn an.

„Wir sind mächtig stolz auf ihn“, sagte Rose bei Sky vor dem Anpfiff über Orban. Der 30-Jährige fühle sich zwar gut, sei fit, berichtete der Trainer. Aber „wir kennen die Reaktion des Körpers nicht, es war ein Eingriff. Ich will nicht riskieren (...), dass er sich was einfängt und wir wochenlang auf ihn verzichten müssen.“ Die Berliner twitterten vor dem Anpfiff: „Hut ab, Willi!“

Unions Trainer Urs Fischer ändert im Vergleich zum 2:1 gegen den FSV Mainz 05 beide Außenpositionen. Winter-Transfer Josip Juranovic und Niko Gießelmann starten anstelle von Christopher Trimmel und Jérôme Roussillon. Im Angriff steht erneut der aktuell in bestechender Form spielende Kevin Behrens. Der 32-Jährige erzielte beim Berliner 2:1 in Leipzig im April das Siegtor. Es war die bis dato letzte Heim-Niederlage der Sachsen.