Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hofft noch in dieser Saison auf eine Rückkehr von Xaver Schlager. In dieser Woche absolvierte der österreichische Nationalspieler am Cottaweg ein intensives Individualtraining. „Er hatte schon den Ball am Fuß. Das sah ganz gut aus“, sagte Trainer Marco Rose. „Wir haben schon Hoffnung, dass diese Saison noch was gehen kann. Aber wir bauen keinen Druck auf. Er wird nach und nach ins Platztraining integriert.“

Schlager hatte sich Anfang März in Dortmund einen Syndesmoseriss zugezogen. Der 25-Jährige war unter Rose zu einem der Leipziger Schlüsselspieler aufgestiegen, während er unter Ex-Coach Domenico Tedesco nur zweite Wahl war. Vor Schlager hatten in dieser Saison bereits die RB-Profis Lukas Klostermann, Timo Werner und Konrad Laimer einen Syndesmoseriss erlitten.