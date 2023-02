Leipzigs Spieler Christopher Nkunku nimmt an der Trainingseinheit teil.

Leipzig - Der muskulär angeschlagene Christopher Nkunku hat es nicht in die Startelf von RB Leipzig gegen Manchester City geschafft. Statt Deutschlands Fußball des Jahres beginnt Emil Forsberg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) für die Sachsen. Trainer Marco Rose hatte im Vorfeld bereits bestätigt, dass Nkunku seinen ersten Kurzeinsatz am vergangenen Samstag nach fast 100 Tagen Verletzungspause nicht ohne Nachwirkungen überstanden hatte.

Etwas überraschend besetzt Rose die Außenverteidigung in der Viererkette mit den Nationalspielern Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg. Während Klostermann aufgrund seines Tempos wohl erste Wahl ist, erhielt Halstenberg den Vorzug vor dem deutlich schnelleren David Raum. Auf der linken Abwehrseite bekommt es der Routinier mit dem trickreichen Riyad Mahrez zu tun. In der Abwehr des englischen Meisters kommt der frühere Dortmund-Profi Manuel Akanji zum Einsatz.

Ganz vorn stürmt Erling Haaland. Der norwegische Nationalspieler wird die Leipziger Stamminnenverteidigung mit Kapitän Willi Orban und Josko Gvardiol beschäftigen. Das bisher einzige Duell zwischen den beiden Clubs in Leipzig gewann der deutsche Pokalsieger im Dezember 2021 mit 2:1 in der Gruppenphase der Königsklasse.