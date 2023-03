Leipzig startet in Manchester mit Forsberg/Werner

Manchester - Trainer Marco Rose setzt beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstagabend beim englischen Meister Manchester City wie erwartet auf das Offensiv-Duo Emil Forsberg und Timo Werner. Auf Stürmer André Silva verzichtet der Coach zunächst, stärkt dafür aber das defensive Mittelfeld. Neben Konrad Laimer und Kevin Kampl bringt er noch Amadou Haidara. In der Abwehr-Viererkette bekommt David Raum auf der linken Seite den Vorzug vor Marcel Halstenberg.

Bei ManCity kann Trainer Pep Guardiola anders als beim 1:1 im Hinspiel auf den belgischen Starspieler Kevin De Bruyne setzen, der vor drei Wochen verletzungsbedingt passen musste. Es ist nach dem 1:0 bei Crystal Palace in der Premier League die einzige Änderung an der Startformation. Dafür muss Phil Foden auf die Bank.