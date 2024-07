Leipzig startet mit Rumpf-Mannschaft in Saisonvorbereitung

Beim Auftakt in die Saisonvorbereitung fehlt ein Großteil des Teams.

Leipzig - Ohne seine neun EM-Fahrer und mögliche Olympia-Teilnehmer startet Fußball-Bundesligist RB Leipzig am heutigen Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison. Trainer Marco Rose dürfte nur rund zehn Spieler mit einem Profivertrag begrüßen, darunter erstmals Assan Ouedraogo, der vom FC Schalke 04 zu RB wechselte, und Torhüter Maarten Vandevoordt. Dieser war bereits vor zwei Jahren aus Genk verpflichtet worden, holte sich bei seinem Stammverein in Belgien aber weiter Spielpraxis.

Bis zum Saisonstart mit dem DFB-Pokal-Spiel bei Rot-Weiss Essen am 17. August stehen zum jetzigen Zeitpunkt drei Vorbereitungsspiele auf dem Plan. Die Spiele gegen Aston Villa und Wolverhampton Wanderers werden im Rahmen der USA-Tour vom 28. Juli bis 4. August in New York und Miami ausgetragen. Für den 10. August hat RB einen Test daheim gegen Lazio Rom vereinbart.