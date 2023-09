Leipzig trainiert in Turnschuhen: Baumgartner fehlt

Bern - Auf dem Kunstrasen des Berner Wankdorfstadions hat RB Leipzigs Trainer Marco Rose vor dem Auftakt zur Champions League zu einer besonderen Trainingseinheit gebeten. Die Mannschaft trainierte am Montagabend in Turnschuhen. Roses Maßnahme sollte dazu dienen, ein besseres Gefühl für den ungewohnten Untergrund zu bekommen. Leipzig trifft am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) zum Auftakt der Gruppe G auf den Schweizer Meister Young Boys Bern. Weitere Gruppengegner sind Titelverteidiger Manchester City und Roter Stern Belgrad.

Rose muss am Spieltag auf Lukas Klostermann verzichten. Der Nationalspieler fällt mit einem Magen-Darm-Infekt aus. Christoph Baumgartner fehlte am Montag wegen muskulärer Probleme beim Abschlusstraining. Der Österreicher war nicht mit der Mannschaft nach Bern angereist, soll aber am Dienstag nachkommen.