RB Leipzig hat das nächste Talent im Visier. In der Slowakei sind die Sachsen fündig geworden und wollen für Suleiman Sani mehrere Millionen Euro zahlen.

Leipzig - RB Leipzig ist auf der Suche nach offensiver Verstärkung in der Slowakei fündig geworden. Der Fußball-Bundesligist steht vor der Verpflichtung des Nigerianers Suleiman Sani. Der 19-Jährige spielt derzeit für AS Trencin und soll fünf Millionen Euro Ablöse kosten. Sky und „Kicker“ hatten über das Interesse der Sachsen berichtet.

Mit dem Spieler ist sich der Bundesliga-Dritte bereits einig. Mit dessen Club muss noch eine Übereinkunft getroffen werden. Der Vertrag von Sani läuft im Sommer aus, aus der Bundesliga sollen auch Leverkusen und Frankfurt an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein.

Drei Tore, zwei Vorlagen

Sani kam in der laufenden Saison 12 Mal in der Liga für Trencin zum Einsatz. Dabei erzielte er drei Tore und steuerte zwei Vorlagen bei. Allerdings wurde der Teenager auch zweimal vom Platz gestellt.

Leipzig würde mit dem Transfer nicht nur auf den Sommer vorgreifen, sondern auch den Systemumbau vorantreiben. Im vergangenen Sommer wurden mit Senkrechtstarter Yan Diomande und Johan Bakayoko zwei ähnlich veranlagte Flügelspieler eingekauft. Zudem stehen der Norweger Antonio Nusa und der Franzose Tidiam Gomis auf den Außen zur Verfügung.