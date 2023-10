Leipzig - Eine Leipziger Schülertheater-Gruppe hält sich derzeit in der israelischen Partnerstadt Herzliya auf. Die 15 Jugendlichen seien in Sicherheit und wohlauf, teilte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Sonntag mit. Es werde geprüft, ob die Gruppe des Theaterhauses Schille wie geplant am Montag zurück nach Deutschland fliegen könne. Die Leipziger Stadtverwaltung stehe in engem Kontakt mit der Gruppe.

Jung verurteilte den Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel. „Dieser Angriff muss sofort enden, der Staat hat jedes Recht, sich gegen die Angreifer zu verteidigen. Unsere Solidarität gilt den Menschen in Israel, unser Mitgefühl den Opfern dieses Angriffs und ihren Angehörigen“, erklärte Jung.