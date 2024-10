Der gute Saisonstart von RB Leipzig zieht für drei Spielerinnen eine Länderspiel-Nominierung nach sich. Giovanna Hoffmann wurde in das A-Team berufen, zwei Spielerinnen schaffen es in die U23.

Leipzig/Frankfurt/Main - Giovanna Hoffmann von Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann auf ihre ersten Einsätze in der Nationalmannschaft hoffen. Die 26 Jahre alte Angreiferin wurde vom neuen Bundestrainer Christian Wück für die kommende Länderspiele nominiert, wie der Verein und der DFB mitteilten. Beim ebenfalls debütierenden Trainer Wück trifft die deutsche Mannschaft am 25. Oktober im Wembley-Stadion auf Gastgeber England (20.30 Uhr), drei Tage später ist Australien in Duisburg zu Gast (18.10 Uhr).

Hoffmann war im abgelaufenen Sommer vom SC Freiburg nach Leipzig gewechselt und erzielte in den ersten fünf Ligaspielen drei Treffer. Hinzu kamen drei Vorlagen. „Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert, dass es wirklich passiert“, sagte Hoffmann, „es ist eine unfassbar große Ehre, für Deutschland spielen und am Lehrgang teilnehmen zu dürfen. Mein Weg dahin war lang und nicht ohne Hindernisse, deshalb bin ich einfach überglücklich und sehr dankbar, dass ich jetzt dabei sein darf.“

Fudalla und Landenberger zur neuen U23

Zwei weitere Debüts feiern Vanessa Fudalla und Julia Landenberger in der wiedererweckten U23. Vom 21. Oktober bis zum 29. Oktober absolvieren die derzeit mit fünf Treffern erfolgreichste Liga-Torschützin und die im Sommer fest von Meister Bayern München verpflichtete Verteidigerin den Lehrgang sowie die Länderspiele gegen Frankreich in Frankfurt am 24. Oktober (16.30 Uhr) und in Florenz gegen Italien vier Tage später (14.30 Uhr).