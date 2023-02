Leipzig - Die Fußball-Frauen von RB Leipzig haben im DFB-Pokal für die nächste Überraschung gesorgt. Nach dem Sieg im Achtelfinale über Eintracht Frankfurt besiegte der souveräne Zweitliga-Spitzenreiter im Duell mit der SGS Essen im Viertelfinale den nächsten Erstligisten und zog in die Runde der letzten vier Mannschaften ein. Beim 6:1 (4:0)-Erfolg am Dienstag im RB-Trainingszentrum sorgten die Tore von Vanessa Fudalla (9. Minute), Medina Desic (12.), Gianna Rackow (20.) und Johanna Kaiser (38.) für eine frühe Weichenstellung in Richtung Halbfinale.

Der Essenerin Ramona Meier (52.) gelang nach dem Seitenwechsel der Ehrentreffer. Die 21-jährige Fudalla mit ihrem zweiten Treffer zwölf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sowie Luca Maria Graf (86.) besorgten im Beisein von Herren-Trainer Marco Rose den Endstand. Das Halbfinale findet am 15./16. April statt, das Finale wird am 18. Mai in Köln ausgetragen.

Dagegen schied Zweitligist FC Carl Zeiss Jena in der Runde der letzten Acht aus. Der Erstliga-Absteiger unterlag daheim dem Erstligisten SC Freiburg mit 0:4 (0:2).