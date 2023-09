Leipzig - Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung reist anlässlich der 30-jährigen Städtepartnerschaft am Dienstag nach Houston in die USA. Gemeinsam mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) steht ein Gespräch zwischen der Außenministerin, den Bürgermeistern beider Städte sowie Mitgliedern der jeweiligen Partnerschaftsvereine auf dem Programm, wie die Stadt am Montag mitteilte.

„Zwischen Leipzig und Houston gibt es neben sehr enger persönlicher Kontakte auch eine enge Beziehung in Wirtschaft, Kultur und Bildung. So ist in den vergangenen drei Jahrzehnten eine feste Verbindung über den Atlantik gewachsen, von der beide Seiten profitieren“, betonte Jung (SPD).