Blick auf das Spielfeld in der EWE Arena.

Oldenburg - Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg und der amerikanischen Profi Tanner Leissner gehen getrennte Wege. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag auf Twitter bekannt. Der 27-jährige Power Forward war erst vor einem Jahr vom litauischen Club BC Rytas Vilnius verpflichtet worden. Leissner war bereits in der Saison 2019/20 in der Bundesliga für die MHP Riesen Ludwigsburg aktiv. Sein neues Ziel sei noch unbekannt, teilten die Oldenburger mit.