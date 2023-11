Hannover - Bei der Energiewende will Niedersachsen verstärkt auf Freiflächen-Solaranlagen setzen. Die Leistung in sogenannten benachteiligten Gebieten soll von jährlich 150 auf 500 Megawatt erhöht werden, wie die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mitteilte. Die Änderung sei von der eingerichteten Taskforce Energiewende vorgeschlagen worden, die von der Landesregierung Anfang des Jahres eingerichtet worden ist. Das Kabinett beschloss nun, eine entsprechende Verordnung zu ändern.

Als benachteiligte Gebiete zählen etwa landwirtschaftliche Flächen mit geringerer Bodengüte und weniger Ertrag. „Hier bietet sich an, vor allem die wenig ertragreichen Standorte bevorzugt in den Blick zu nehmen“, sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne) laut Mitteilung. Niedersachsen wolle fünf Gigawatt Photovoltaik pro Jahr installieren, betonte der Minister. Dazu brauche man auch Freiflächen-Photovoltaik.