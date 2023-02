Berlin - Union Berlins Trainer Urs Fischer kann im Europa-League-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam auch mit Verteidiger Diogo Leite planen. Der Portugiese nahm am Mittwoch ohne erkennbare Probleme am Abschlusstraining der Eisernen für die Partie gegen den niederländischen Rekordmeister teil. Leite hatte am Sonntag wegen Krankheit in der Fußball-Bundesliga gegen Schalke 04 (0:0) pausieren müssen.

Auch Rani Khedira und Jérôme Roussillion, die nach dem Schalke-Spiel über Erkältungssymptome geklagt hatten, waren bei der Übungseinheit auf dem Platz hinter dem Stadion an der Alten Försterei dabei. Lediglich Mittelfeldspieler András Schäfer fehlt Union weiterhin wegen seiner Fußverletzung.

Nach dem 0:0 im Hinspiel in der Vorwoche benötigen die Eisernen am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) einen Sieg zum Einzug ins Europapokal-Achtelfinale. Fischer musste am Mittwoch ein Ritual über sich ergehen lassen. Nach seinem 57. Geburtstag am Montag durften ihn seine Spieler vor dem Training mit Bällen bewerfen.