Hannover - Trainer Stefan Leitl vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 lässt sich von kritischen Worten von Mehrheitsgesellschafter Martin Kind nach dem 2:2 im Auftaktspiel gegen Aufsteiger SV Elversberg nicht beirren. Er fühle sich nicht unter Druck gesetzt, sagte Leitl am Freitag bei einer Pressekonferenz: „Ich schlafe sehr, sehr gut. Ich habe ein gutes Bett.“ Kind hatte sich nach dem Remis am ersten Spieltag einen Austausch mit Leitl gespart. „Ich war danach so sauer, das wäre kein freundliches Gespräch gewesen“, wurde der 79-Jährige in der „Neuen Presse“ zitiert.

Im Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg kann Leitl wieder mit Mittelstürmer Havard Nielsen rechnen. Der Norweger, der gegen Elversberg eine Knieverletzung erlitten hatte, steht aller Voraussicht nach wieder zur Verfügung. Auch Abwehrspieler Sei Muroya habe die ganze Woche trainiert. Fraglich ist noch der Einsatz des erkrankten Verteidigers Brooklyn Ezeh. Marius Wörl fällt definitiv aus.

Keinen Zweifel hegt der 96-Coach an Star-Zugang Marcel Halstenberg von RB Leipzig, der in seinen 45 Minuten Einsatzzeit gegen Elversberg unglücklich agiert hatte: „Er wirkt frisch. Er wirkt motiviert. Und deshalb wird er spielen“, sagte Leitl.