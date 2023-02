Hannover - Eine Woche nach der Niederlage gegen Paderborn und der massiven Kritik von Trainer Stefan Leitl will Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückfinden. Vor dem Spiel beim Tabellenletzten Jahn Regensburg (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) sagte Trainer Stefan Leitl am Donnerstag: „Es gibt natürlich Veränderungen in der Startformation. Wir haben im Training viel probiert. Für uns geht es jetzt darum, die passende Grundordnung zu finden und dementsprechend das Personal auszuwählen. Aber wir werden definitiv Wechsel vornehmen.“

Konkret könnte dies den Abwehrchef und Vizekapitän Julian Börner betreffen. Er wolle niemand an den Pranger stellen, sagte Leitl. Aber: „Ein Führungsspieler kann dann führen, wenn er seine eigene Leistung bringt. Das waren in den letzten Wochen einfach zu viele individuelle Fehler, das muss man ganz klar sagen. Das weiß er selber.“

Der Jahn und Hannover 96 haben ihre ersten drei Rückrunden-Spiele jeweils verloren. Die Regensburger fielen dadurch auf den letzten Tabellenplatz zurück, Hannover ist zumindest vorerst kein Aufstiegskandidat mehr. „Wir haben uns nach der guten Hinrunde und der ordentlichen Vorbereitung natürlich alle erhofft, dass wir den nächsten Schritt gehen können. Leider müssen wir jetzt wieder Anpassungen vornehmen, um uns Punkte zu erarbeiten“, sagte Leitl.

Nach dem 3:4 nach 2:0-Führung gegen den SC Paderborn hatte der 45-Jährige vor allem die Abwehrleistung seines Teams kritisiert. „Das reicht einfach nicht in der 2. Liga, um Spiele zu gewinnen. Es liegt eindeutig auf der Hand, wo unsere Problemzone ist“, meinte Leitl.