Hannover - Die Niederlagen zum Beginn der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga werden bei Hannover 96 als Teil der mannschaftlichen Entwicklung gesehen. „Jetzt haben wir zweimal verloren. Das gehört zu einem Entwicklungsprozess dazu. Für uns ist es wichtig, dass die Jungs nicht unruhig werden“, sagte Trainer Stefan Leitl vor der Begegnung gegen den SC Paderborn am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Zu Gast ist die derzeit torgefährlichste Mannschaft der Liga. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, fügte der 45 Jahre alte Leitl hinzu. Er wundere sich nicht, dass die Ostwestfalen auf dem fünften Tabellenrang stehen. „Es ist eine große Herausforderung für uns. Aber die Paderborner müssen auch erstmal hier gegen uns spielen“, sagte der Trainer des Tabellensiebten.

Der SCP besticht in dieser Saison mit offensivem Spektakel-Fußball. Bereits 40 Treffer gelangen den Ostwestfalen bisher. Die Qualitäten im Angriff mussten die 96er bereits in der Hinrunde beim 2:4 in Paderborn erleben. In der Abwehr müssen die Niedersachsen ohne Innenverteidiger Phil Neumann auskommen, der nach der Gelb-Roten Karte im Spiel beim FC St. Pauli (0:2) gesperrt ist.