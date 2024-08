Hannover - Für Stefan Leitl war es ein ganz neues Gefühl. Erstmals in seiner nun zweijährigen Amtszeit bei Hannover 96 startete der 46-Jährige mit einem Sieg in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga. In den Jahren zuvor hatte es für ihn und seine Mannschaft eine Niederlage und ein Remis gegeben. Das 2:0 gegen Jahn Regensburg diesmal war absolut verdient und souverän. Zweifel am Sieg kamen die gesamte Spielzeit nicht auf.

Viel wichtiger für Leitl war, dass rund um seine Mannschaft bei den Fans eine Euphorie herrscht. „Wir hatten 31.000 Zuschauer, 2.000 mehr als letztes Jahr. Da sieht man schon, dass wir uns auf einem Weg befinden, wo vieles hier zusammenwächst und in die richtige Richtung geht“, sagte er. „So soll es natürlich weitergehen.“

Einziger Kritikpunkt: Chancenverwertung

Dass der Aufsteiger aus Regensburg in der in Hannover gezeigten Form nicht der Maßstab ist für die Ambitionen, wissen Spieler und Verantwortliche. Dennoch war der reife Auftritt gegen den Liga-Rückkehrer aus der Oberpfalz ein erster Hinweis, dass die Mannschaft möglicherweise einen nächsten Schritt gemacht hat.





Allein die Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit war ein kleiner Kritikpunkt. Sonst wären noch mehr Tore als die vom starken Nicolo Tresoldi (11.) und Jannik Dehm (23.) nach jeweils herausragenden Kombinationen gefallen.

„Wenn Dinge und Abläufe, die du trainierst, funktionieren, gibt dir das natürlich Selbstvertrauen“, sagte Leitl. „In der ersten Hälfte waren wir richtig gut unterwegs, in der zweiten haben wir Luft nach oben.“