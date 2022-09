Leitl und Schiele: Freundschaft ruht für 90 Derby-Minuten

Hannover - Die Fans von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig sind traditionell verfeindet. Die Trainer beider Clubs verbindet dagegen eine enge Freundschaft. Stefan Leitl (Hannover) und Michael Schiele (Braunschweig) absolvierten 2017 gemeinsam die Ausbildung zum Fußballlehrer - und bildeten damals auch eine Fahrgemeinschaft vom Lehrgangsort Hennef in ihre süddeutsche Heimat.

„Zwischen uns ist eine Freundschaft entstanden, die aber am Samstag ruht“, sagte Leitl vor dem Niedersachsen-Derby der 2. Bundesliga an diesem Samstag in Hannover (13.00 Uhr/Sky). „Wir kennen uns schon lange: Erst als Gegenspieler und auch danach haben wir uns immer wieder auf den Fußballplätzen getroffen.“

Als Schiele die Würzburger Kickers 2020 zum Zweitliga-Aufstieg führte und dann nach nur zwei Spieltagen auf Betreiben des Kickers-Beraters Felix Magath gefeuert wurde, sprang ihm Leitl als Trainer des Ligakonkurrenten Greuther Fürth öffentlich zur Seite. „Das ist von außen betrachtet für mich nicht nachvollziehbar“, sagte der heutige 96-Coach damals. Er sei „sehr, sehr überrascht, dass man seinen Aufstiegstrainer nach zwei Niederlagen entlässt. Da braucht man auch nicht immer davon sprechen, dass es zum Geschäft dazugehört.“