Hannover - Trainer Stefan Leitl von Hannover 96 sieht in dem Niedersachsen-Derby bei Eintracht Braunschweig eine große Chance, die bislang völlig verkorkste Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga zu retten. „Für unsere Fans steht dieser Derby-Sieg über allem. Dieser Rahmen mit diesem Spiel kann auch etwas hergeben, dass man ein bisschen was zurückgibt“, sagte Leitl am Freitag bei seiner Pressekonferenz zu diesem brisanten Spiel (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky).

Die 96er gewannen bislang keines ihrer sieben Rückrunden-Spiele und fielen in der Tabelle vom fünften auf den zehnten Platz zurück. Trotzdem kamen bei drei der vier Heimspielen seit der Winterpause jeweils deutlich mehr als 30 000 Zuschauer. Diesen Fans will Leitl am Sonntag in Braunschweig „etwas zurückgeben“.

Überschattet wird das Derby durch die Bedrohung zweier Braunschweiger Spieler am Donnerstag. Vor ihren Häusern waren jeweils ein blau-gelbes Holzkreuz mit dem Datum des Spiels an diesem Sonntag aufgestellt worden. Daneben verteilten der oder die unbekannten Täter eine rote Flüssigkeit auf dem Boden, die an eine Blutlache erinnerte.

„Da sind Grenzen überschritten worden, mit denen wir uns nicht identifizieren können und auch nicht wollen. Das hat im Sport nichts verloren“, sagte Leitl dazu. „Dieser Vorfall ist absolut zu verurteilen. Trotzdem geht es jetzt darum, die Spieler so gut wie möglich auf dieses Spiel vorzubereiten und auch eine Vorfreude auf dieses Spiel aufkommen zu lassen. Weil es ein besonderes Spiel ist und weil ihm eine besondere Rivalität zugrunde liegt. Dieses Spiel begeistert und fasziniert eine komplette Region.“