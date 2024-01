Hannover 96 startet gegen die SV Elversberg in die Rückrunde. Mit Leichtigkeit im Spiel will Trainer Leitl überzeugen. Für die Rückrunde hat er ein klares Ziel.

Hannover - Trainer Stefan Leitl will Fußball-Zweitligist Hannover 96 zurück in die Erfolgsspur bringen. Mit weniger Druck sollen seine Spieler „befreit spielen können, dass sie eine Überzeugung haben in das, was sie können“, sagte Leitl vor dem Spiel bei der SV Elversberg am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Hannover hatte in den letzten vier Spielen der Hinrunde lediglich zwei Punkte geholt und war auf den achten Tabellenplatz abgerutscht.

Mehrheitsgesellschafter Martin Kind hatte genau diesen Leistungseinbruch vor dem Start der Rückrunde kritisiert. „Das ist vollkommen unbefriedigend und unerklärlich. Da haben wir viel verspielt, das muss man so ehrlich sagen“, sagte Kind bei Sky. „Wir brauchen wieder das Selbstvertrauen, die Zuschauer, die Öffentlichkeit. Das geht nur mit Siegen. Wir müssen jetzt das Zeichen in die Region senden, dass wir auch nachhaltig und stabil Fußball spielen können. Das muss das Ziel der Rückrunde sein.“

Leitl formulierte das Ziel am Donnerstag kurz und eindeutig: „Erst mal gut starten und nicht so viel reden.“

In Vorbereitung auf die Rückrunde gewann 96 drei seiner vier Testspiele. Darunter gab es klare Siege wie das 3:0 gegen Ajax Amsterdam und ein 4:0 gegen den FC Zürich. Vor dem Spiel in Elversberg hofft Leitl nun, „dass wir diesen Transfer hinbekommen in die Meisterschaft.“