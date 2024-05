Ein Kind sitzt lesend vor der "Lese-Lust"-Bank an der Schule in Mügeln. Das Kultusministerium verlängert das Projekt „Lesescouts“ der Stiftung Lesen um zwei weitere Jahre (2024 und 2025) und unterstützt es finanziell mit 50.000 Euro.

Dresden - An sächsischen Schulen sollen sogenannte Lesescouts zwei weitere Jahre zum Lesen anregen. Das Projekt der Stiftung Lesen werde mit 50.000 Euro bis Ende 2025 gefördert, teilte das Kultusministerium am Dienstag in Dresden mit. Seit 2006 versuchen jährlich rund 1000 „Lesescouts“ Schülerinnen und Schüler in ganz Sachsen fürs Lesen zu begeistern.

„Die Lesescouts leisten Großartiges: Sie verwandeln Lesemuffel in Lesefreunde. Sie knüpfen an die Interessen der Jugendlichen an und bauen über die neuen Medien eine Brücke zum Lesen“, sagte der sächsische Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Lesen sei eine Schlüsselkompetenz, um Lernerfolge zu erzielen. Mit dem Förderprojekt sollen mithilfe der „Lesescouts“ wichtige Bildungschancen geschaffen werden.

Die jugendlichen „Lesescouts“ tauchen gemeinsam mit Schülerinnen und Schüler in Geschichten ein, erstellen Filmclips oder Podcasts oder starten eine Challenge rund um das Lesen an ihren Schulen. Durch die „Lesescouts“ sollen Kinder und Jugendliche ihren eigenen Zugang in die Welt des Lesens finden. Ziel ist es, die Lesekompetenz zu verbessern - die Grundlage für ihre Bildung und den späteren beruflichen Erfolg.