Berlin - Aktivisten der Klimagruppe Letzte Generation haben auch an Christi Himmelfahrt an 14 Standorten in Berlin den Verkehr blockiert. Seit 6.00 Uhr am Donnerstagmorgen gebe es in Berlin an verschiedenen Standorten Protestaktionen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Demnach sind unter anderem der Hohenzollerndamm, die Frankfurter Allee, der Hauptbahnhof und der Adenauerplatz von den Klimademonstrationen betroffen. Zudem sollen mehrere Aktivisten die A100 und die Stadtautobahn Avus blockieren. Nach Angaben der Klimagruppe möchten sie mit den Protestaktionen bewusst den Urlaubsverkehr aus der Stadt hinaus behindern. Die Letzte Generation fordert verstärkte Maßnahmen der Politik gegen den Klimawandel.

Unter den Demonstranten war nach Angaben der Gruppe auch ein junger Vater, der sich am Vatertag auf dem Hohenzollerndamm festklebte. „Es gibt leider nicht den geringsten Grund zum Feiern, wenn mein Sohn keine Aussicht auf eine lebenswerte Zukunft hat“, begründete er laut Mitteilung die Protestaktion. Wie viele Menschen an den Blockaden am Donnerstag beteiligt waren, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Die Einsatzkräfte seien vor Ort und versuchten, die Blockaden aufzulösen, hieß es.