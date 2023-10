Berlin - Nach einer Aktion am Donnerstagvormittag haben Aktivisten der Letzten Generation am Nachmittag erneut Straßen in Berlin blockiert. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, gibt es auf dem Hohenzollerndamm, Ecke Rudolstädter Straße eine Blockade. Etwa vier bis sechs Personen sollen daran beteiligt sein.

Acht Aktivisten der Letzten Generation hatten am Donnerstagvormittag die Straße des 17. Juni blockiert. Für etwa eine Stunde sei die Straße zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Großer Stern gesperrt gewesen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ob die acht auf der Straße festgeklebten Aktivisten oder weitere Mitglieder der Letzten Generation für die mit Farbe besprühte Fahrbahn verantwortlich waren, war nach Angaben des Sprechers unklar. Die Feuerwehr musste die Farbe binden, um eine Verkehrsgefährdung zu verhindern.