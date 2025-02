Aktivisten verdecken an der CDU-Zentrale zwei Buchstaben aus dem Parteinamen und kritisieren die gemeinsame Abstimmung mit der AfD. Die CDU reagiert mit Strafanträgen.

Letzte Generation protestiert vor CDU-Büro in Braunschweig

Braunschweig - Die Klimainitiative Letzte Generation hat vor dem CDU-Büro in Braunschweig gegen die gemeinsame Abstimmung der Partei mit der AfD protestiert. Die Aktivisten überklebten das C und das D im Parteinamen, weil die CDU ihre christlich-demokratischen Werte verraten habe.

„Nun müssen wir die Brandmauer sein, da uns die CDU nicht mehr vor dem Faschismus schützen wird“, teilten die Aktivisten mit. Auf Schildern standen Parolen wie „Zu viel Merz und kein Herz“ und „Nie wieder war diese Woche“.

Der Vorsitzende der CDU Braunschweig, Maximilian Pohler, sagte: „Wir haben Strafantrag wegen aller in Betracht kommenden Straftatbestände gestellt und sämtliche Objekte entfernt.“ Die Stimmung in Braunschweig wie in vielen anderen Städten sei sehr aufgeheizt. „Wir nehmen immer stärker eine aus dem linksextremen Spektrum kommende Aggression wahr, die oft durch SPD und Grüne ausgenutzt beziehungsweise verstärkt wird“, hieß es.

Die Position von Kanzlerkandidat Friedrich Merz für eine andere Asyl- und Migrationspolitik unterstütze die CDU Braunschweig.