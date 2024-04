Die Suche nach den Energien der Zukunft läuft. Auf grünen Wasserstoff richtete sich ein Fokus. In Bad Lauchstädt wurde eine weitere Etappe genommen hin zu einem Reallabor der Energiewende.

Zur Montage an einem Windrad im Energiepark Bad Lauchstädt, wird ein Rotorblatt von einem Kran in die Höhe befördert.

Bad Lauchstädt - Im Energiepark Bad Lauchstädt soll künftig erprobt werden, wie grüner Wasserstoff aus Windstrom erzeugt, gespeichert, transportiert und vermarktet werden kann - am Montag wurden die letzten Rotorblätter für den Windpark montiert. Damit stehe die Fertigstellung der insgesamt acht Anlagen kurz bevor, teilte eine Sprecherin des Energieparks mit. Es seien 73 Millionen Euro investiert worden.

Parallel zur Errichtung des Windparks, der 50 Megawatt Nennleistung habe und jährlich bis zu 145 Millionen Kilowattstunden grünen Strom erzeugen werde, sei ein Umspannwerk in unmittelbarer Nähe errichtet worden. Damit könne der Strom bis zur Fertigstellung der Elektrolyse zunächst ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Später werde der Grünstrom vorrangig direkt für die Elektrolyse bereitgestellt. Die Einweihung des Windparks sei für den 1. Juni 2024 geplant.

Voraussichtlich ab Mitte kommenden Jahres werde mit dem Strom der acht Windanlagen der Probebetrieb des Elektrolyseurs aufgenommen, um ab Ende 2025 in den Regelbetrieb übergehen zu können, hieß es weiter.

Am Standort Bad Lauchstädt wird erstmals eine komplette Infrastruktur für die Nutzung von sogenanntem grünen Wasserstoff aufgebaut und in einer Art Reallabor erprobt. Insgesamt werden mehr als 200 Millionen Euro in die Projekte investiert, unter anderem Fördergelder. Mithilfe von erneuerbaren Energien wird Wasserstoff hergestellt, der als ein wichtiges Schlüsselelement der Energiewende gilt.