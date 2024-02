Letzte Vorbereitungen für Umzüge in Halle und Köthen

Halle/Köthen - Viel Trubel wird am Montag bei den traditionellen Rosenmontagszügen in Halle und Köthen erwartet. In Köthen werden neben Tausenden Narren auch Gäste aus der Landespolitik im VIP-Elferrat erwartet, unter anderem Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) und Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP). Der Umzug mit dem Prinzenpaar Kassandra I. und Moritz I startet um 11.11 Uhr, erwartet werden rund 2500 Mitwirkende. Sie schlängeln sich zum 34. Mal durch die Köthener Innenstadt.

In Halle heißt es: „Mr Alle sin Halle“ (Wir alle sind Halle). Rund 1000 Narren aus 47 Vereinen nehmen zusammen mit dem Stadtprinzenpaar Prinz Tim II. und Prinzessin Sandy I. teil, sie ziehen durch die Innenstadt bis zum Markt. Im Landesverband sind derzeit 185 Vereine mit rund 18.000 Mitgliedern organisiert.