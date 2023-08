Stefan Bircevic (r) bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro.

Weißenfels - Der Syntainics MBC aus Weißenfels hat seinen letzten Kaderplatz an den früheren serbischen Nationalspieler Stefan Bircevic vergeben. Der Basketball-Bundesligist teilte am Montag mit, dass der 33-Jährige einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben habe. Der Power Forward gewann 2016 Olympia-Silber, war ein Jahr später Vize-Europameister. Zuletzt war Bircevic für den rumänischen Meister und Pokalsieger U-BT Cluj-Napoca aktiv. Am Mittwochabend (19.00 Uhr) soll er im Vorbereitungsspiel gegen die BSW Sixers im MBC-Trikot zum Einsatz kommen.

„Stefan ist ein variabler Power Forward, der gut verteidigen, werfen und als Center aushelfen kann. Mit seiner Erfahrung aus zahlreichen Europapokalwettbewerben und Turnieren mit der Nationalmannschaft wird er uns sicher weiterhelfen“, sagte Cheftrainer Predrag Krunic. Der Coach und Bircevic kennen sich aus der gemeinsamen Zeit in Bonn in der Saison 2018/19.