Leipzig - Am Sonntag können Bücherliebhaber noch ein letztes Mal für dieses Jahr auf der Buchmesse in Leipzig stöbern. Schon kurz nach der Eröffnung am Donnerstag hatten sich die Hallen der Messe gut gefüllt, am Samstag wurde das Gedrängel zwischen den Ständen der insgesamt 2085 Aussteller aus 40 Ländern dann noch deutlich dichter.

Während der vier Messetage sollten insgesamt rund 100 Veranstaltungen stattfinden. Hinzu kommen rund 2800 Veranstaltungen im Rahmen des Lesefest „Leipzig liest“, das die Messe traditionell begleitet.

Insgesamt waren an den ersten beiden Tagen der Messe laut Veranstaltern bereits rund 88.000 Besucherinnen und Besucher gekommen. 2023 waren es in diesem Zeitraum 72.000. Nach einem positiven Vorverkauf wird in diesem Jahr mit einem Plus bei den Besucherzahlen gerechnet. Im vergangenen Jahr kamen 274.000 Menschen zur Messe, die als eine der wichtigsten deutschen Literaturschauen gilt.