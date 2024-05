Am Samstag empfängt RB Leipzig Werder Bremen zum letzten Heimspiel der Saison. Statistisch gesehen, ist der Ausgang bereits klar.

Letztes Heimspiel: RB Leipzig will zwei Serien ausbauen

Leipzig - RB Leipzig will im letzten Heimspiel der Bundesliga-Saison gegen Werder Bremen gleich zwei Serien ausbauen. Die Sachsen haben in bisher sechs Duellen mit Werder im eigenen Stadion alle gewonnen. Außerdem hat das Team von Trainer Marco Rose seit neun Liga-Spielen nacheinander nicht mehr verloren. In der Tabelle kann Leipzig mit einem Sieg den vierten Platz praktisch absichern, da Verfolger Dortmund eine deutlich schlechtere Tordifferenz aufweist. Personell wird es nicht einfach, denn Dani Olmo und David Raum sind angeschlagen. Außerdem fehlt Xavi Simons nach einer Gelb-Roten Karte.