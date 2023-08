Berlin - Eine Erkrankung der Pianistin Martha Argerich (82) sorgt für eine musikalische Premiere. Erstmals unter der Leitung von Dirigent Daniel Barenboim (80) sitzt Igor Levit (36) am Klavier. Argerich musste zuvor die Auftritte im Rahmen der Sommertournee des West-Eastern Divan Orchestra mit Barenboim aus gesundheitlichen Gründen absagen. Den Solopart in Ludwig van Beethovens erstem Klavierkonzert übernahm Levit, wie das Orchester am Montag in Berlin mitteilte.

Nach dem Auftakt am vergangenen Samstag in der Philharmonie Köln sind Barenboim und Levit zusammen mit dem West-Eastern Divan Orchestra noch beim Lucerne Festival (15.8.), den Salzburger Festspielen (17.8.) sowie zum Open-Air-Konzert in der Waldbühne Berlin (19.8.) zu erleben. Neben Beethoven steht auch die zweite Symphonie von Brahms auf dem Programm.